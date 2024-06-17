Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ

Цілями атаки став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод

В ніч на 17 червня, безпілотники Головного управління розвідки атакували військові обʼєкти в трьох регіонах Росії. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Зокрема, йдеться про Білгородську, Воронезьку та Липецьку області.

Цілями атаки став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються Росією у військових цілях. У районі зазначених обʼєктів місцеві мешканці чули звуки вибухів, а також роботу ППО.

Наразі детальна інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області.

Раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.