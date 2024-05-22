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Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони Швеції повідомило, скільки часу потрібно НАТО, щоб озброїти Україну
Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи та боєприпаси
фото з відкритих джерел

За словами швецького міністра, Росія «стала на ноги» швидше за євроатлантичну спільноту

Країнам НАТО від року до двох років, щоб досягти бажаного потенціалу щодо постачання України великою кількістю зброї. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю Bloomberg.

«Росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту», – сказав Йонсон, закликавши західних союзників подвоїти обсяг закупівель.

Йонсон заявив, що метою є досягти перемоги України у війні з Росією.

«Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект», – сказав він.

Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивникові, який переводить її економіку на військову основу.

Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потрібно замінити. Водночас вона прагне задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів та підводних човнів у розпорядженні ВМС Швеції, а також значне посилення можливостей відбиття повітряних атак.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки до відправлення в Україну.

Як повідомлялося, Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що страх з боку партнерів заважає надавати Україні достатню військову підтримку.

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Теги: війна НАТО росія озброєння міністр Швеція

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