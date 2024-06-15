Під Саратовом пролунав вибух, вирує масштабна пожежа

Вогонь видно за кілька кілометрів

Місцеві пабліки повідомляють про вибух на газосховищі

У Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим видно за кілька кілометрів. Відповідне відео поширюють місцеві Telegram-канали.

Офіційних заяв з приводу надзвичайної події поки немає.

У Саратові стався потужний вибух на газосховищі



Вогонь та дим видно за кілька кілометрів. pic.twitter.com/jgknmNrPJj June 15, 2024

Як пишуть місцеві ЗМІ, попередня причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.

Нагадаємо, у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.