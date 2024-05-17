Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому»

Законопроєкт щодо санкцій проти «Росатому» має на меті покласти край залежності США від атомної енергетики Росії

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав законопроєкти про запровадження санкцій проти «Росатому» та осіб, що створюють загрози безпеці Запорізької АЕС.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 травня. Тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

«Позитивне рішення Комітету – це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти «Росатому». Це надзвичайно важливий крок для покарання росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Законопроєкт щодо санкцій проти «Росатому» має на меті покласти край залежності США від атомної енергетики Росії. Документом пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти «росатому».

Інший проєкт закону передбачає накладення санкцій на осіб, що «поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС». Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.

Як повідомлялося, російська загроза для Польщі стає дедалі серйознішою, і це значною мірою спровоковано недостатністю санкцій проти Кремля. Саме тому Польща має стати рушієм у посиленні європейських санкцій. Про це заявив народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко. Він зауважив: там, де Росії дозволили послаблення санкцій, вона вдається до демпінгу та відверто кримінальних схем. До них можна віднести і спроби заглушити GPS-сигнал у Балтійському морі, і шантаж, до якого вдався Кремль, щоб пролобіювати послаблення квот для експорту своєї металопродукції до ЄС, щоб заробити понад 3 мільярди євро на продовження війни.

До слова, США почали приймати заходи аби зупинити імпорт промислових товарів з Китаю у стратегічні галузі, те саме має зробити уряд України. Таку думку висловив Олексій Кущ, коментуючи рішення американського президента Джо Байдена щодо різкого підвищення мит на низку китайської продукції.

За його словами, йдеться про те, що китайські товари просто знищують місцевих виробників.

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