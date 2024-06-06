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Путін перейшов до прямих погроз союзникам України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін перейшов до прямих погроз союзникам України
Президент РФ пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні
фото з відкритих джерел

Путін вважає, що удари по території РФ «за участю країн Заходу», означають їх «пряму війну проти Росії»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, що постачають зброю Україні. Про це він сказав під час зустрічі з представниками інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. РФ «думає над тим, що відповідь може бути асиметрична» на такі удари по Росії.

«Ми думаємо, що якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, створення проблем для нас, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії?» – сказав Путін.

Він вважає, що удари по території РФ «за участю країн Заходу», означають їх «пряму війну проти Росії».

«Москва реагуватиме», – попередив російський диктатор.

Також очільник Кремля заявив, що США начебто повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді «конфлікт закінчиться через два-три місяці».

До того ж, він згадав про західних інструкторів, заявивши, що ті «зазнають втрат в Україні».

Нагадаємо, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

До слова, Велика Британія вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю. 

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. 

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Теги: росія путін диктатор

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