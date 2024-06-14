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На Білгородщині вибухнули боєприпаси системи «Солнцепек», є загиблі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Білгородщині вибухнули боєприпаси системи «Солнцепек», є загиблі (відео)
У передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи «Солнцепек»
фото ілюстративне

Відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь і одного автомобіля

У Шебекіно Білгородської області РФ вибухнули боєприпаси важкої вогнеметної системи «Солнцепек». Унаслідок інциденту троє російських військовослужбовців загинули. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

«Напередодні ввечері, 13 червня, у Шебекіно Білгородської області пролунав потужний вибух, місцеві ЗМІ писали, що на місто могла впасти російська бомба. Пізніше губернатор написав, що «на околиці міста Шебекіно стався вибух. Причини події встановлюються». За його даними, ніхто не постраждав, відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь і одного автомобіля»,– ідеться в повідомленні.

Водночас джерела повідомили, що в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи «Солнцепек». «Унаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був «мимовільним».

Раніше повідомлялося, росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях. Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

У Курській області росіяни також повідомляли про атаку, проте, чи атакували безпілотники критичну інфраструктуру – невідомо. Губернатор області вже заявив, що нібито «ППО збила п'ять українських безпілотників у небі над Курською областю».

Теги: Білгород вибух

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