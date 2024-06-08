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Путін пригрозив ударом по союзниках України: розвідка відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін пригрозив ударом по союзниках України: розвідка відреагувала
Нові погрози Путіна стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу
фото: Reuters

ГУР нагадало, що російська зброя вже фігурувала в низці ударів і терористичних актів у різних куточках світу використанням саме 

Погрози російського диктатора Володимира Путіна вдарити по країнах-постачальницях зброї до України, стануть додатковими доказами його воєнних злочинів на суді. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері національного телемарафону.

«Нарешті держава-терористка і путінський режим починає в пориві істерики публічно говорити речі, про які в кремлівських кабінетах говорять давно. Насправді вже навіть робили, тому що низка ударів і терористичних актів у різних куточках світу вже здійснювалась за використанням саме російської зброї. Тому може йтися лише про легалізацію цією практики», – нагадав представник ГУР.

За його словами, питання полягає в тому, яким країнам Путін передаватиме російську зброю.

«Із якими режимами і з якими угрупованнями у світі співпрацює Кремль? Насправді в більшості випадків йдеться про невизнані структури, про терористичні організації або якісь режими, які прийшли до влади внаслідок недемократичних військових процесів… Тому це насправді щирі зізнання, які стануть додатковими аргументами під час міжнародного трибуналу», – зазначив Юсов.

Нагадажмо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по «чутливих» об’єктах країн, які постачають зброю Україні.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

До слова, Велика Британія також вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю. 

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації. 

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Теги: розвідка путін ГУР війна

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