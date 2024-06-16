Російські силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників у СІЗО

Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі через інцидент у Ростовському СІЗО

Охоронці Ростовського СІЗО не постраждали

Російський спецназ вбив шістьох в’язнів Ростовського СІЗО, які захопили в заручники охоронців. Про це повідомив російський «Інтерфакс».

Зазначається, що заручники не постраждали.

«Під час проведення спеціальної операції зі звільнення заручників у СІЗО-1 Росії по Ростовській області злочинців ліквідовано, співробітники, які перебували в заручниках, звільнені і не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Усіх шестеро ув'язнених, які захопили заручників у ростовському СІЗО, були вбиті спецназом при штурмі - росЗМІ pic.twitter.com/WJpy1MML5e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 16, 2024

Нагадаємо, що інцидент у Ростовському СІЗО стався сьогодні вранці. Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі.

Як повідомлялося, вчора в російському Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів.

До слова, у Морозовську Ростовської області РФ в ніч на 14 червня пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що в ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.