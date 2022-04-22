За добу військові збили 15 повітряних цілей російських окупантів

Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО

За минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей. Дев’ять із них – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил. Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, за Десантно-штурмові війська доповнюють статистику збитих бортів ворога штурмовиком Су-25 та вертольотом Мі-8.

«Ще один Мі-8 – збивають морські піхотинці. Не може не радувати і той факт, що до демілітаризації російської авіації та знищення пілотів-убивць долучаються воїни Національної гвардії України, які повідомляють про збиття «Алігатора» – вертольота Ка-52 рашистів. Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у повітряному просторі України, здійснює прикриття наземних військ та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», – поінформувало Командування.

Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52); 9 БпЛА ОТР («Орлан-10»).

Нагадаємо, станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів