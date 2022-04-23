Легендарний адвокат диктаторів пояснив, як міжнародне правосуддя може «дістати» Путіна

Якщо міжнародні судді видадуть ордер на арешт Путіна, його зможуть заарештувати у 123 країнах

Ордер на арешт Путіна – про імовірну вимогу затримати того, хто керує армією вбивць і ґвалтівників, заговорили у Гаазі. Постанову про арешт має виписати міжнародний суд і отримати її буде простіше, ніж виграти справу по суті. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Юриста Олександра Кноупа можна назвати адвокатом дияволів, бо останні двадцять років у Гаазі він захищає диктаторів і генералів, яких звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності. Захисників призначає міжнародний кримінальний суд– без них, як і без присутності самого обвинуваченого процес неможливий. У те що Путіна доправлять у Нідерланди до остаточної поразки Росії, Кноуп не вірить. Тому підказує дієвіший спосіб дошкулити найкривавішому злочинцю сучасності.

«Головний прокурор, якщо він схиляється до того, що воєнні злочини були скоєні і обвинувачення може їх пов’язати з російською армією і її командуванням, він може попросити суддів виписати міжнародний ордер на арешт. По-перше, для цього не потрібна присутність обвинуваченого у залі суду. До того ж доказова база, необхідна для такого рішення, незначна у порівнянні з самим судовим процесом», – каже чоловік.

Якщо міжнародні судді видадуть ордер на арешт Путіна, його будуть зобов’язані заарештувати у кожній із ста двадцяти трьох країн-учасниць римського статуту. Червоним для злочинця номер один стане не лише весь цивілізований світ, а й тридцять три африканські країни і навіть Венесуела. Так, це ще не справедливий суд, але рівень подальшої ізоляції Росії навіть усвідомити важко. Тільки уявіть, мати будь-які справи з країною, президента якої ти зобов’язався затримати і видати правоохоронцям.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін прийме генсека ООН Антоніу Гутерріша, який 26 квітня прибуде до Москви для переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Водночас міністр оборони України Олексій Рєзніков вважає, що Організація Об`єднаних Націй потурає Росії у приховуванні воєнних злочинів на території України. На думку міністра, такі організації, як ООН, має замінити нова та ефективніша система міжнародних інституцій, здатних слугувати інтересам усіх країн, а не лише великих держав. Архітектура цієї нової системи має спиратися на досвід України.