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Двічі осиротів: історія 12-річного хлопчика із Слов'янська, чиє життя зруйнували рашисти

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Двічі осиротів: історія 12-річного хлопчика із Слов'янська, чиє життя зруйнували рашисти
Трагічна доля хлопця викликала суспільний резонанс
фото: Вадим Лях /Facebook

Спочатку окупанти позбавили дитину дому, а тепер іще й всієї родини 

Керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook розповів історію 12-річного мешканця міста, який кілька днів тому постраждав внаслідок обстрілів загарбників. Вороги вбили всю родину хлопчика.

«Руслан приїхав до Слов'янська у 2015 році разом із сестрою. На той момент вони вже не мали батьків. І 19-річна сестра дбала про п'ятирічного брата. Днями російський снаряд зробив хлопчика сиротою вдруге. Пряме влучення обірвало життя Катерини, її чоловіка Олексія та його мами, Олени Володимирівни. Дитину винесло за межі будинку вибуховою хвилею. «Якби вони вижили, ми б їхали «швидкою» всі разом. А я там був один», – так відповів хлопчик на запитання психолога про те, чи усвідомлює він, що сталося», – розповів Лях. 

Наразі дитина перебуває у клінічній лікарні. Фізичний стан не викликає у лікарів побоювань. Він забезпечений усім необхідним.

Доля дитини викликала співчуття у небайдужих українців. Уже три родини виявили бажання взяти його під опіку.  

«Але наразі головне – емоційний стан дитини. Вона має відійти від пережитого шоку. Лише після цього буде ухвалено остаточне рішення щодо подальшої долі. Розумію, що ця історія викликала суспільний резонанс. Тому інформуватиму мешканців про розвиток подій», – пообіцяв чиновник. 

Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 жовтня окупанти вчинили нічний обстріл центру Слов’янська. Тоді четверо людей загинули та двох поранено. Постраждали приватні будинки на вулиці Ботанічній. В одному з них мешкала сім’я Руслана.

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Теги: Facebook історія окупанти чиновник Слов’янськ Донеччина

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