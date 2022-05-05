Співробітникам російського автозаводу роздали ділянки під городи (фото)

Перші щасливі власники вже отримали свої ділянки

Керівництво заявило про непросте економічне становище

Калінінградський автомобільний холдинг «Автотор», де збирали BMW, Kia та Hyundai, «у зв'язку з непростим економічним становищем» вирішив виділити співробітникам ділянки під городи. Про це йдеться на сайті холдингу.

«Акціонерами та керівництвом «Автотор» було ухвалено рішення виділити на безоплатній основі всім охочим земельні ділянки для облаштування городів. Розмір ділянок – по 1000 м2 (10 соток)», – ідеться в повідомленні.

Усього відведено два земельні масиви загальною площею 300 га в районі селищ Холмогорівка та Любліне під Калінінградом. Обидва перебувають у власності «Автотора». У районі Холмогорівки вже розподілили 168 ділянок за допомогою жеребкування. У другій половині травня так само розподілять ділянки в Любліному.

Нагадаємо, що через війну розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявили про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.