Проросійське лобі за кордоном активізувалося – Подоляк

Росія збільшила витрати на пропаганду для Заходу за останній місяць

Росія в останній місяць посилила витрати на контрінформаційні кампанії за кордоном щодо розв’язаної нею війни в Україні, проросійське лобі активізує роботу в різних країнах. Про це зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню «Бабель».

«Ми не маємо забувати, що Росія витрачає дуже багато грошей на контрінформаційні кампанії. Особливо в останній місяць. Вони на внутрішньому ринку працюють примітивно, по-пропагандистськи. Це дивна пропаганда, особливо – завʼязана на букві z, що викликає максимальну відразу в усього світу. Але для їхнього внутрішнього ринку це підходить. На зовнішньому вони працюють значно тонше. Намагаються давати своїх спікерів, які пояснюють м'яко, не завжди говорять, що треба вбивати людей», – сказав Подоляк.

Також він нагадав, що майже в усіх країнах у Південній, Центральній та Північній Європі, меншою мірою це стосувалось Східної Європи, із 2008 року Росія вкладала великий ресурс у створення мережі проросійського лобі, яке об'єднує політиків різного рівня та ешелонів, журналістів, громадських діячів, представників професури, культурного середовища.

Радник розповів, що ця мережа протягом 1,5 місяця після початку повномасштабної воєнної кампанії в Україні була в розгубленому, шоковому стані, не так активно себе проявляла. А зараз, за словами Подоляка, вони пропонують наратив через газети та громадські дискусії про те, що Росія – елемент Європи, треба думати й враховувати її інтереси, що треба йти на поступки, а процес перемовин має враховувати умови РФ.

Водночас він наголосив, що з боку України комунікувати з міжнародними партнерами потрібно постійно, ми не повинні розслаблятися і маємо постійно їм показувати реальну історію війни – картинки, людей, які страждають, події на сході України, обсяг та інтенсивність обстрілів з боку РФ тощо.

«Заспокоєння не має бути. Інколи у нас домінує певна думка – ми всіх переконали в тому, що війна є, Україні треба допомагати, і в тому, щоб ми відсунули лінію фронту на південь і на схід України. Відповідно, просто можемо сидіти чекати, поки нам усі допомагатимуть. Ні, так не працює. Нам доведеться повторювати багато разів, що війна нікуди не поділася. І якщо ми її не зупинимо, то вона просто буде розширюватися і дедалі більше людей платитимуть величезну ціну», – додав радник керівника Офісу глави держави.

Тим часом росіяни поширюють фейк про нову вимогу до України для вступу до ЄС.

Нагадаємо, Подоляк назвав головну умову для мирної угоди з Росією.

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