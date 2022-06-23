Росіяни вивезли до Білорусі неповнолітнього та його брата під час окупації Київщини

Доля старшого брата досі невідома

Окупанти на Київщині викрали 26 березня двох братів 17 та 29 років. Вони їхали на велосипедах у с. Оране Вишгородського району, але солдати РФ їх зупинили та викрали. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

«Зупинили, перевірили, сказали, що ми диверсанти, посадили в БТР і повезли. В Чорнобилі наділи пакети на голови, зв’язали руки, обмотали скетчем очі, били дубинкою, ногами, електрошокером, а потім повезли на Білорусію», – розповів молодший брат.

Потім 17-річного хлопця агресори передали прикордонникам Республіки Білорусь, які доправили хлопця до дитячого будинку. Завдяки зусиллям міжнародної організації Червоного Хреста та небайдужим громадянам хлопця вдалося повернутись додому. Доля старшого брата досі невідома.

Як зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, чотири дні неповнолітній знаходився в будівлі, де утримують багато українців з Бучі та Ірпеня. Він також додав, що на території Київської області 322 людини зникли безвісти.

Як повідомлялося, від початку війни до Росії було незаконно вивезено понад 300 тисяч дітей.

Нагадаємо, що росіяни примусово вивезли на окуповану територію невелику частину населення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Зараз у місті тривають безперервні бої.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську. Вона потрапила у полон окупантів 16 березня.