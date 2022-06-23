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    Політика

    Майбутнє України – в ЄС. Зеленський привітав рішення лідерів Євросоюзу

    Україна стала на крок ближче до ЄС - Майбутнє України – в ЄС. Зеленський привітав рішення лідерів Євросоюзу
    Україна стала на крок ближче до ЄС

    Зеленський вважає рішення надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС унікальним моментом

    Президент України Володимир Зеленський привітав рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Про це він написав у Twitter.

    Глава держави назвав це рішення історичним та унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

    Зеленський висловив вдячність президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

    «Майбутнє України – в ЄС», – заявив президент.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Перед цим сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

    17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

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    Теги: ЄС Володимир Зеленський Україна
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    Майбутнє України – в ЄС. Зеленський привітав рішення лідерів Євросоюзу