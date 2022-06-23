Майбутнє України – в ЄС. Зеленський привітав рішення лідерів Євросоюзу

Україна стала на крок ближче до ЄС

Зеленський вважає рішення надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС унікальним моментом

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Про це він написав у Twitter.

Глава держави назвав це рішення історичним та унікальним моментом у відносинах України та ЄС.

Зеленський висловив вдячність президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

«Майбутнє України – в ЄС», – заявив президент.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Перед цим сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.