Екскомандир «Айдару» припустив, яке місто незабаром може знову опинитися в окупації

Ворог готує операцію з метою взяття під контроль усіх Дніпровських островів

Нині ситуація на фронті є найважчою за всю війну, починаючи з весни 2022 року. Уже найближчими днями Куп'янськ, що на Харківщині, може стати першим містом України, яке відчує окупацію вдруге. Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону «Айдар» Євген Дикий в етері «Еспресо».

«Бачимо, що ворог уже цілком серйозно готує операцію, принаймні з метою взяття під контроль усіх Дніпровських островів, які весь цей час з осені 2022 року були під нашим контролем. І не здивуюсь, якщо вони й спробують висаджуватися на правий берег, хоча, швидше за все, саме в режимах таких суїцидальних ДРГ», – припустив Дикий.

Водночас, на його думку, Херсону, окрім обстрілів, поки що повторна окупація не загрожує, чого не скажеш про Куп'янськ.

Екскомандир «Айдару» нагадав, як Сили оборони звільняли Харківщину восени 2022 року, як тікали вороги, як ЗСУ стояли кілометрів на 20 східніше, ніж річка Оскіл, а тепер уже відбивають ворожі атаки в передмістях Куп'янська, а один раз ворог туди вже навіть заїздив. Тоді захисники його вибили і нині намагаються утримати лінію по річці Оскіл.

«Туди ж лягає Покровськ, Курахове, в якому вже йдуть бої в місті. Днями спілкувався з учасниками боїв у Кураховому, і картина виглядає наступним чином. У Кураховому є фортифікації, і ще й добре накопані. Тільки окопи стоять порожні, або, в кращому разі, на ВОП – це взводний опорний пункт, де має сидіти 30 бійців, стрілецький взвод, є три старих діди під 60 років. Оце та картина, яку ми зараз маємо», – розповів Дикий.

Нагадаємо, українські захисники повернули контроль над селом Новий Комар на Донеччині. Російських окупантів вдалося вибити звідти.

Крім того, українські сили нещодавно незначно просунулися в межах Торецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). У звіті зазначається, що 3 і 4 грудня російські війська захопили більшу частину мікрорайону Забалка (найпівденніший Торецьк) і просунулися на південь від Торецька до шахти «Центральна» та прилеглих породних відвалів. Також представник української бригади заявив, що російські сили на торецькому напрямку продовжують атакувати групами до восьми осіб під прикриттям димових завіс і за підтримки безпілотників і артилерії.

Раніше повідомлялося, що російські сили знову намагалися прорватися в місто Куп’янськ на Харківщині. Однак українські захисники знищили їхню бронетехніку та особовий склад. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, окупанти намагаються наступати, прориваючись на околиці міста чи в житловий сектор, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення.

До слова, у ніч проти 28 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.