Кандидат на посаду канцлера Німеччини зробив заяву щодо перемоги України

Мерц переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили

Україна має здобути перемогу, а Росія – поразку. Таку позицію висловив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц, пише Deutsche Welle.

Мерц наголосив, що твердження про неможливість військової поразки ядерної держави є хибним. На підтвердження він навів приклади:

«Радянський Союз, бувши ядерною державою, програв війну в Афганістані. Америка, теж ядерна держава, програла війни у В'єтнамі та Афганістані. Отже, не факт, що ядерні держави автоматично здобувають перемогу в будь-якій розпочатій ними війні».

Політик зазначив, що Німеччина, як і Європа загалом, не має ставати учасником війни, проте підходи Мерца і канцлера Олафа Шольца до цієї мети різняться. Шольц остерігається ескалації, наприклад, через можливість ударів по Росії німецькою зброєю чи постачання Україні крилатих ракет Tasurus. Мерц, своєю чергою, переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили.

«Сила відлякує агресію, а слабкість – це запрошення до агресії. Ми повинні мати здатність захищатися, щоб нам не довелося захищатися. Німеччина і Європа повинні мати сильні збройні сили, сильну цивільну оборону і стійку інфраструктуру. Необхідне значне збільшення бюджетних видатків на оборону – прийнята в НАТО норма у 2% ВВП є нижньою межею. Нам варто задуматися про те, щоб поступово повернутися до загальної військової повинності в Німеччині», – сказав політик.

Політик також закликав створити європейську контактну групу за участі Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, яка розроблятиме стратегію підтримки України. Ця ініціатива, за словами Мерца, важлива з огляду на невизначеність після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у січні 2025 року.

Нагадаємо, що лідер німецької демократичної опозиції, кандидат у канцлери від консервативного блоку «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц приїде в Україну найближчими днями. Про це він заявив у Берліні на заході, присвяченому безпековій політиці.

До слова, 2 грудня цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки прибув до Києва, де оголосив про подальші поставки зброї Україні.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН на майбутніх позачергових виборах, які відбудуться 23 лютого 2025 року. Водночас німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера.

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віцеканцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».