Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян – Deep State

Аналітики також повідомляють про просування ворога біля шести населених пунктів

Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська», – йдеться у повідомленні.

Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

мапа: deepstatemap

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

до слова, аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

Росіяни також змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.