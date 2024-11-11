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МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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МЗС України заперечило, що знало про телефонну розмову Трампа і Путіна – Reuters
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Путіним

Декілька годин тому стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і обговорював війну, про що Україна нібито була заздалегідь поінформована. Однак офіційний Київ заперечив цю інформацію. Про це повідомив Reuters.

До слова, як зазначали джерела The Washington Post раніше, Уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Українські чиновники вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблеми України.

Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що дана інформація не відповідає дійсності і українська сторона нічого про це не знала.

«Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка» ,– заявив він.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін. Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа

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Теги: США війна путін Дональд Трамп партії Україна президент Брайан Ланза

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