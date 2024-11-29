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Як часто чоловіків визнають придатними до служби після повторного медогляду: дані Генштабу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як часто чоловіків визнають придатними до служби після повторного медогляду: дані Генштабу
Майже половина військовозобов'язаних, які раніше були «обмежено придатними», після перекомісії отримали новий статус
фото: armyinform.com.ua

Значна частина громадян уже пройшла перекомісію

Приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного медичного огляду були визнані придатними. Решта 55% лишилися «непридатними». Про це повідомило hromadske з позкликанням на джерело у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що вже «дуже велика частина» громадян пройшла перекомісію, і в базу «Оберіг» внесені нові дані щодо них.

Нагадаємо, що впродовж листопада більш як 6 тис. військових, які раніше самовільно залишили частину, добровільно повернулися на службу, повідомили «Главкому» в Генеральному штабі. У Генштабі впевнені, що кількість таких повернень зростатиме.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

Як повідомлялося, з 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію».

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Теги: війна військовозобов'язаний мобілізація Генштаб

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