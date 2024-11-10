Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці

Уряд України був поінформований про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови

Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін

Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

Як зазначають джерела The Washington Post , Уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Українські чиновники вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблеми України.

Раніше повідомлялося, що Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України.

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа.