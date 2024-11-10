Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці
Уряд України був поінформований про дзвінок Трампа Путіну і не заперечував проти проведення розмови
фото з відкритих джерел

Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін

Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.

Як зазначають джерела The Washington Post , Уряд України був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти проведення розмови. Українські чиновники вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного вирішення проблеми України.

Раніше повідомлялося, що Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України. 

Нагадаємо, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на досягненні миру у війні в Україні, а не на поверненні окупованих територій. Про це повідомляє ВВС з посиланням на старшого радника Трампа, стратега Республіканської партії Брайана Ланзу.

«Коли Зеленський каже, що бойові дії припиняться тільки після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, робіть це самі», – заявив Брайан Ланза.

За словами Ланзи, Білий дім попросить президента України Володимира Зеленського представити його версію «реалістичного бачення миру».

Пізніше адміністрація новообраного президента заявила, що політик не виступав від імені Дональда Трампа

Читайте також:

Теги: США вибори війна путін Дональд Трамп обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Обраний президент США Дональд Трамп називає Ілона Маска «зіркою, що народжується»
Трамп намагається надати Ілону Маску мандат на посередництво у перемовинах Зеленського і Путіна
Вчора, 21:58
Перемога Трампа може стати черговим випробуванням для світу
Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України
6 листопада, 08:56
Рекрутинг через «Дію» дасть змогу військовозобов'язаному потрапити в обраний ним підрозділ ударних дронів
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
15 жовтня, 14:25
Актор Володимир Кравчук розповів про мобілізованих артистів
Зірковий актор Театру на Лівому березі пояснив, як мобілізовані артисти встигають щовечора виходити на сцену
15 жовтня, 14:30
Координаційний штаб висловив подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в поверненні тіл загиблих воїнів
Україна повернула тіла 501 полеглого захисника
18 жовтня, 16:06
Правляча проросійська партія «Грузинська мрія» Іаанішвілі намагається втримати владу у руках, а Саакашвілі - у в'язниці
«Останні демократичні» вибори. Чи є шанс у Грузії? тема дня
26 жовтня, 08:01
Співрозмовники інформаційного агентства додали, що відповіді НАТО на відправку військ КНДР до РФ «обмежені»
НАТО обмірковує дві можливі відповіді на відправлення військ КНДР до Росії – ЗМІ
25 жовтня, 19:27
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Окупанти просунулися поблизу шести населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 10:58

Політика

Команда Трампа обговорює «балтійський варіант» щодо окупованих територій – американський експерт
Команда Трампа обговорює «балтійський варіант» щодо окупованих територій – американський експерт
Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці
Трамп поговорив із Путіним: The Washington Post дізналася подробиці
Російські дрони впали у Молдові: як відреагувало МЗС країни
Російські дрони впали у Молдові: як відреагувало МЗС країни
Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України
Кремль побачив «позитивні сигнали» у позиції Трампа щодо України
Мирна угода з Росією може зашкодити США: адмірал НАТО вказав на важливий нюанс
Мирна угода з Росією може зашкодити США: адмірал НАТО вказав на важливий нюанс
Трамп і Байден зустрінуться в Овальному кабінеті. Деталі від Politico
Трамп і Байден зустрінуться в Овальному кабінеті. Деталі від Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2024
15K
Маск учергове оскандалився через публікацію про Україну
9200
Росіянин, який воює у 3-й штурмовій бригаді, звернувся до українців
7413
Прогноз магнітних бур на 10-12 листопада: якою буде сонячна активність
6138
Актор та керівник головного столичного театру звернувся до українців за кордоном

Новини

У Довбика буде новий тренер
Сьогодні, 22:41
На Сумщині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, є загиблий та поранена
Сьогодні, 22:11
Росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область, поранено жінку
Сьогодні, 08:00
У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця
Сьогодні, 07:25
ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом – ISW
Сьогодні, 06:03
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 10 листопада
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua