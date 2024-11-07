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Відмова від НАТО і заморозка фронту? Банкова прокоментувала чутки про «мирний план» Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відмова від НАТО і заморозка фронту? Банкова прокоментувала чутки про «мирний план» Трампа
WSJ розкрила деталі «мирного плану» Трампа для України
фото: Reuters

Влада нагадала, що іноземні ЗМІ нерідко ширять російські вкиди

Одне з найвпливовіших американських видань The Wall Street Journal із покликанням на анонімні джерела повідомило, що «мирний план» Дональда Трампа може передбачати відмову України від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення окупованих територій. Офіс президента України відреагував на цю інформацію.

«Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російських вкидів у газетах завжди багато», – сказав у коментарі українським ЗМІ радник президента України з комунікації Дмитро Литвин.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Зокрема, як пише Associated Press, Трамп пропонує розширення армії, збільшення витрат на Пентагон і новий протиракетний щит. Він обіцяє припинити війни в Україні та між Ізраїлем і ХАМАСом, хоча не пояснює, як саме. Трамп також продовжує критикувати НАТО та американське військове керівництво, а також підтримує авторитарних лідерів, таких як Віктор Орбан та Володимир Путін.

До слова, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. 

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Теги: війна Дональд Трамп Україна Офіс президента фронт

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