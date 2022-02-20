Савченко, чекаючи нападу Путіна, взялася лагодити унітаз (відео)

Колишня народна депутатка вирішила відволіктися від тривожних думок про російське вторгнення

Колишня народна депутатка України та ексвійськова Надія Савченко вирішила відволіктися від тривожних думок про російське вторгнення, замінюючи бачок в унітазі. Відповідне відео вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

«Доєднуюся до флешмобу: «Я панікую так!» А ви як панікуєте?», – підписала відео Савченко.

Колишня народна депутатка також взялася розмірковувати про економію та золоті унітази.

«Є така проблема, подивилася, скільки коштує викликати майстра, зрозуміла, що дешевше буде самому це зробить. Тому війна війною, а робота – за розкладом. Викликати майстра, це без роботи, коштує 300 гривень, ремкомплект у «Епіцентрі» – 756 гривень, тобто треба розуміти, що унітази у нас тепер стають золотими. А ми думали, що тільки Янукович на золотих унітазах сидить. Виявляється, ми тепер уже всі сидимо на золотих унітазах», – сказала Надія Савченко.

Раніше колишня народна депутатка Надія Савченко показала, чим займається після відходу від великої політики. На своїй сторінці у facebook вона оприлюднила низку світлин, на яких справно порається по господарству.

Нагадаємо, підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.

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