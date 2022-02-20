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    Прессекретар Путіна насмішив увесь світ: Росія «ніколи ні на кого не нападала»

    Прессекретар Кремля Пєсков відповів на звинувачення Заходу у розв'язанні війни в Україні - Прессекретар Путіна насмішив увесь світ: Росія «ніколи ні на кого не нападала»
    Прессекретар Кремля Пєсков відповів на звинувачення Заходу у розв'язанні війни в Україні
    фото: ТАСС

    Прессекретар Кремля Пєсков заявив, що Росія не хоче навіть вимовляти слово «війна»

    Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков насмішив увесь світ заявивши, що Росія ніколи не нападала першою. Про це Пєсков сказав в ефірі програми «Москва. Кремль. Путін».

    Пєсков заявив, що після величезної кількості конфліктів у Росії не хочуть навіть вимовляти слово «війна».

    «Нагадуємо, що Росія протягом усієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. І Росія, яка пережила стільки воєн – це остання країна в Європі, яка, яка взагалі хоче говорити, навіть вимовляти слово «війна», – заявив Пєсков.

    До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».

    Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

    Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

    До слова, російська пропаганда почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

    Теги: Росія окупанти пропаганда війна Путін озброєння прессекретар
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    Прессекретар Путіна насмішив увесь світ: Росія «ніколи ні на кого не нападала»