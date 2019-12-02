Від політиків до бандитів. Савченко розповіла про своїх «наречених»



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Розмова Надії Савченко з журналістами сталася під час банкету з нагоди дня народження журналіста Дмитра Гордона

Пропозиції руки і серця екснардепу роблять чоловіки різного соціального статусу

Колишня депутатка Надія Савченко розповіла, що регулярно отримує пропозиції руки і серця. Про це вона заявила в інтерв'ю ведучій передачі «Світське життя» Каті Осадчій.

За словами Савченко, укласти шлюб їй пропонують найрізноманітніші чоловіки – від політиків до бандитів. При цьому вона вказала і на перешкоду для початку сімейного життя.

«Поки що чоловіків стримує лише одне: я ще досі під судами, нагадаю, через нібито вчинення терористичного акту. Тому поки що чоловіки думають, хто зможе розділити зі мною мою досить непросту долю [...] Це політики, це бізнесмени, це бандити, це військові, це прості працьовиті хлопці, будівельники. Тобто великий набір», - зізналася вона.

Розмова Савченко з журналістами сталася під час банкету з нагоди дня народження журналіста Дмитра Гордона, де вона з'явилася у незвичній для її стилю сукні.

До слова, Надія Савченко вважає, що законопроект про розпродаж сільськогосподарських земель призведе до кінця української державності.

Як відомо, Надія Савченко, яка балотувалася в окрузі №51 (Донецька область), з низьким результатом програла вибори. На окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 33% голосів виборців.

За Савченко проголосували 1,24% виборців, це лише вісім людей.

Савченко у себе на сторінці у Facebook так прокоментувала поразку: «Я нарешті вільна».

Сестра Надії Віра Савченко теж програла вибори: на її окрузі в Авдіївці переміг директор коксохіму Муса Магомедов.

Нагадаємо, 16 квітня підозрювану в організації теракту Надію Савченко та іншого фігуранта справи Володимира Рубана випустили з-під варти.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звільнення Савченко та Рубана було виключно компетенцією суду.