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    Політика

    Савченко напророкувала зникнення України до 2023 року

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    Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко - Савченко напророкувала зникнення України до 2023 року
    Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко

    Депутати не розуміють наслідків нового закону - колишній депутат

    Колишній депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила, що законопроект про розпродаж сільськогосподарських земель призведе до кінця української державності.

    «Наше життя не буде коштувати абсолютно нічого», – заявила вона в ефірі телеканалу КРТ.

    Савченко додала, що депутати не розуміють наслідків нового закону, але все одно сповнені рішучості його прийняти. Тому, слід вести дискусію з владою на цю тему, поки не пізно.

    Якщо закон все ж таки приймуть, то «в 2023 році такої держави, як Україна, не буде на карті світу», заявила Савченко.

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    Надія Савченко депутат закон мораторій на продаж землі
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