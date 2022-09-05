Енергоатом спростував втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС

Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС

Дані вимірювань радіаційного фону не надходили до Укргідрометцентру лише певний час зранку

Енергоатом спростував повідомлення в деяких Telegram-каналах стосовно втрати контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.



«Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру лише певний час зранку», – йдеться у повідомленні.

Причиною цього називають нетривалий збій інтернет-зв‘язку.

Таким чином, в Енергоатомі підтвердили, що інформація про втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що російські війська останні кілька днів відновили інтенсивні обстріли території навколо Запорізької атомної електростанції. Через це від мережі був відключений шостий енергоблок.

Зазначимо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Читайте також: