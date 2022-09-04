Україна залучить до демілітаризації ЗАЕС місію ЄС та ООН

Це могло б допомогти у демілітаризації ЗАЕС

Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами подорожі до Німеччини у Telegram.

«Важливо продовжувати й спільну роботу над демілітаризацією ЗАЕС. Запропонував спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка має допомогти в цьому питанні», – розповів він.

За його словами, Росія розв’язала енергетичну війну проти Європи, тому у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.

«Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно також ембарго на газ. Україна готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що сприятиме енергетичній безпеці Європи», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Згодом стало відомо, що Запорізьку АЕС відключено від мережі.