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Україна залучить до демілітаризації ЗАЕС місію ЄС та ООН

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Україна залучить до демілітаризації ЗАЕС місію ЄС та ООН
До демілітаризації Запорізької АЕС залучать місію ЄС та ООН
Фото з відкритих джерел

Це могло б допомогти у демілітаризації ЗАЕС

Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС та ООН, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами подорожі до Німеччини у Telegram.

«Важливо продовжувати й спільну роботу над демілітаризацією ЗАЕС. Запропонував спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка має допомогти в цьому питанні», – розповів він.

За його словами, Росія розв’язала енергетичну війну проти Європи, тому у відповідь ЄС має якнайшвидше повністю відмовитися від енергоресурсів з Росії.

«Рішення про ембарго на російське вугілля та нафту вже є, але потрібно також ембарго на газ. Україна готова збільшувати постачання своєї електроенергії, що сприятиме енергетичній безпеці Європи», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Згодом стало відомо, що Запорізьку АЕС відключено від мережі.

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Теги: Запоріжжя Запорізька АЕС МАГАТЭ ООН Європейський союз

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