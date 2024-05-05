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Епіфаній розповів, чи благословлятиме одностатеві пари

Надія Карбунар
glavcom.ua
Епіфаній розповів, чи благословлятиме одностатеві пари
Епіфаній заявив, що одностатеві пари треба наставляти, а не благословляти
фото з відкритих джерел

Митрополит уточнив, що церква любить всіх, зокрема і «грішників, які чинять інколи зло»

Православна церква України (ПЦУ) не буде благословляти одностатеві пари, тому що «це суперечить християнському вченню». Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерʼю «Радіо Свобода».

«Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити», – сказав Епіфаній

Також він відкинув пропозицію взяти приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

«Питання дуже риторичне, знаєте. Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню», – сказав митрополит.

Епіфаній уточнив, що церква любить всіх, зокрема і «грішників, які чинять інколи зло».

«Ми просто не приймаємо те, що є гріхом чи злом. Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей. Тобто, ми повинні любити всіх. І ми любимо всіх. Грішників, які навіть чинять інколи зло. Ми повинні їх наставляти, врозумляти», – підсумував глава ПЦУ.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Згодом, Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари.

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) наголосив, що скандальний текст лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за.

Митрополит додав, що єднання одностатевих людей суперечить євангельському розумінню шлюбу, як унікальної спільності одного чоловіка і однієї жінки.

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Теги: церква Свобода радіо декларація православна церква Епіфаній

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