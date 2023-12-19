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Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митрополит ПЦУ прокоментував рішення Ватикана благословляти гей-пари
Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики можуть благословляти одностатеві пари
фото ілюстративне

«Єднання одностатевих людей суперечить євангельському розумінню шлюбу»

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) відреагував на дозвіл Ватикана на благословення нетрадиційних пар. Він нагадав, що православна церква України висловила свою позицію щодо одностатевих пар ще влітку 2023 року.

«Насправді мені здається, що все значно простіше: текст є продовженням схеми «вікна Овертона», і його головна мета на даний момент - змусити сприймати слова «Церква», «одностатеві пари», «благословіння» як однорядні. Все решта в тексті - вода, яка не цікава ані прихильникам, ані супротивникам, ані самим авторам. Багатозначність тексту та суперечливі твердження свідомо використовуються, щоби замаскувати головну мету і дати можливість в тексті знайти усім зацікавленим те, що сподобається саме їм, і відтак - відкрити в свідомості «вікно», – заявив він.

Зоря наголосив, що скандальний текст оприлюднили напередодні Різдва Христового, «щоби ще більше збурити світ і вірних». – «Це лише підтверджує, що нічого спільного ані з власне пастирською турботою, ані з Євангелієм ця подія не має. Це політичний «програмний» текст. І саме так він вже сприймається і тими, хто проти, і тими, хто за».

Митрополит додав, що єднання одностатевих людей суперечить євангельському розумінню шлюбу, як унікальної спільності одного чоловіка і однієї жінки.

«Впевнений, що католицької критики документу, при чому на найвищому офіційному рівні, буде ще більше. Якби все було інакше і автори документу не усвідомлювали би його скандальності та суперечливості в самій РКЦ, то його би представили перед нещодавнім «Синодом про синодальність» і заручилися би широкою католицькою підтримкою. А не приготували фактично в секреті, поза-синодально, поставивши всіх перед фактом оприлюднення вже готового, але з широким представництвом РКЦ ніяк не погодженого тексту», – додав він.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

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Теги: Папа Римський Ватикан одностатеві шлюби Євстратій Зоря

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