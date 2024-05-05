Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
Очільник ПЦУ вважає, що в Україні може існувати російська церква, але за однієї умови
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що близько 4% населення України ще досі підтримує діяльність УПЦ Московського патріархату. Про це очільник ПЦУ повідомив у інтерв'ю «Радіо Свобода».
«Але це не дивно, тому що цей відсоток населення підтримує також і Путіна. Тобто є певний відсоток українців, які вважають, що вони повинні бути в цьому єдиному «рускому світі», – зазначив Епіфаній.
Він також додав, що в Україні може існувати російська церква, але при цьому вона не повинна маскуватися під назвою української церкви.
«Тобто якщо ви хочете бути невід'ємною частиною Російської православної церкви, то, будь ласка, пишіть на своїх храмах, що ви є Російською православною церквою, а не вводьте українців в оману, що ви є українською церквою, а насправді ви такою не є», – наголосив Епіфаній.
Раніше Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня.
Нагадаємо, що підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський заявив, що привіз до України Благодатний вогонь з Єрусалима.
Читайте також:
- Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
- Великдень 2024: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
- Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
- Церковний календар на 2024 рік: нові дати православних свят
- Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
Коментарі — 0