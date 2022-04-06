Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС

Київ зараз є столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті, зазначив Зеленський

До Києва з офіційним візитом найближчим часом прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель. Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч на 6 квітня.

«Готуємося приймати вже найближчим часом у Києві з візитами Президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінене багатьма народами світу. І не тільки у Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті. І я хочу подякувати всім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим. За те, що Збройні Сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у середині березня до Києва приїздили прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

Як відомо, Боррель відвідував Київ на початку січня.

До слова, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

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