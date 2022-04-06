Українські військові вже на підступах до Херсона, тривають бої – депутат (відео)

Ситуація на Херсонщині дуже складна, область була окупована повністю

Збройні сили України невдовзі можуть звільнити Херсон, про це у ефірі Espreso.TV повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, ситуація в області дуже складна, вона була окупована повністю, але на минулому тижні з боку Кривого Рогу у напрямку Берислава було визволено 11 сіл. Також наші Збройні сили просуваються з боку Миколаєва та вже перебувають на підступах до Херсона, вони за 20 кілометрів від міста.

«Там зараз тривають запеклі бої, вони відбуваються кожного дня. Ми всі чекаємо, що наші Збройні сили визволять Херсон», – сказав Сергій Хлань.

Раніше радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович розповів, що війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.

За повідомлення Генштабу ЗСУ, РФ намагається залучити викладачів військових училищ до війни проти України. Як повідомлялося, депутат Ізюмської міськради Харківської області від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський показав російським загарбникам незахищену дорогу, якою вони увійшли до міста.







