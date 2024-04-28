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«Евакуація з Полтавщини»: ворог поширює новий фейк

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Евакуація з Полтавщини»: ворог поширює новий фейк
фото з відкритих джерел

Ворог поширює фейкову інформацію від ДСНС України

Через месенджер Telegram розповсюджується інформація про проведення евакуації з населених пунктів на Полтавщині. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

«Розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення «евакуації» з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли», – йдеться в повідомленні.

«Евакуація з Полтавщини»: ворог поширює новий фейк фото 1

ДСНС повідомляє, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в країні.

Нагадаємо, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За інформацією ДСНС, фейк про евакуацію Харкова розповсюджують через месенджер Signal.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто. 

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Теги: фейк евакуація ДСНС

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