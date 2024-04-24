Фільм про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки отримав престижну відзнаку
«Білий янгол – кінець Мар'їнки» отримав золоту нагороду та гран-прі телекінопремії New York Festival
Документальний фільм німецького режисера та журналіста Арндта Ґінцеля «Білий янгол – кінець Мар'їнки» отримав золоту нагороду та гран-прі телекінопремії New York Festival. Про це повідомила пресслужба МВС України.
Переможців телевізійної та кінопремії оголосили в Нью-Йорку під час віртуального гала-вечора Storytellers. Стрічку відзначили в номінації «Докудрама».
«Вітаємо німецьке телебачення ZDF, а також всі серця, що стоять за цією документальною драмою, зі створенням зворушливого і незабутнього твору, який виходить за межі розповіді й свідчить про реалії війни й безсмертя людського духу», – зазначили організатори.
Фільм розказує про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки та рятувальні операції. Як розказали в поліції Донеччини, «Білий янгол» проводив їх з весни до осені 2022 року.
Зокрема, у стрічці використано кадри, які зафільмували поліцейські на власні камери протягом весни, літа та осені 2022 року під час евакуації місцевих жителів Мар’їнки. Вивозили й поранених та загиблих. Евакуацію містян поліція закінчила в листопаді 2022 року: вивезли всіх цивільних з міста.
Режисером фільму став німецький журналіст Арндт Ґінцель. До України він приїхав за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії, а після 24 лютого 2022 року протягом кількох тижнів робив репортажі для європейських ЗМІ про війну в Україні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, чий документальний фільм «20 днів у Маріуполі» приніс Україні історичну перемогу на премії Оскар 2024, привіз статуетку до Києва.
До слова, триває 791-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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