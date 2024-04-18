На Харківщині вибухнув газопровід (відео)

Постраждалих внаслідок вибуху немає

На Харківщині вибухнув трубопровід, унаслідок чого сталося займання. На місці працюють рятувальники. Про це повідомила Харківська ОВА в коментарі Укрінформу та оператор Газотранспортної системи (ГТС) України.

«В Харківській області сьогодні ввечері був пошкоджений газопровід. Постраждалих немає. Всі відповідні служби вже на місці інциденту і при першій можливості почнуть роботи з ліквідації аварії», – повідомили в ГТС.

Пресслужба Харківської ОВА зазначила, що подія не пов’язана з бойовими діями. Обставини, деталі з’ясовують фахівці.

Про пожежу на газопроводі ввечері 18 квітня почали повідомляти Телеграм-канали. Очевидці зазначили, що вогняний стовп сягає 50-70 метрів.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня в Харкові пролунав вибух. У частині районів Харкова зникло світло під час атаки безпілотників по місту. Також пролунав ще один вибух, ймовірно, за межами міста.