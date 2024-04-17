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Росіяни розганяють новий фейк про Харків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни розганяють новий фейк про Харків
Новий фейк про евакуацію Харкова окупанти розповсюджують через месенджер Signal
фото з відкритих джерел

Росіяни лякають харків'ян «загрозою можливого оточення міста»

Росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій

За інформацією ДСНС, фейк про евакуацію Харкова розповсюджують через месенджер Signal.

«Такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні», – наголосили рятувальники.

Пресслужба ДСНС закликала українців не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Нагадаємо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Як повідомлялося, підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

Раніше Путін заявив про створення «санітарної зони» на кордоні, яка б убезпечувала російську територію від обстрілів.

До слова,, Харків може стати другим Алеппо, якщо США не ухвалять військову допомогу Україні, яка дасть змогу отримати ППО для захисту від атак Росії на великій відстані

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Теги: евакуація Харків війна наступ окупанти

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