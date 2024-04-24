У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій. Під час гасіння пожежі постраждали рятувальники

Міський голова Миколаєва запевнив, що вибух не пов’язаний з ворожим ударом

Увечері 24 квітня в Миколаєві стався вибух невідомого вибухового пристрою, унаслідок чого зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулася повторна детонація. Про це пише ДСНС.

Унаслідок повторної детонації постраждало п'ять співробітників ДСНС. Усіх постраждалих доставили до лікарні.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Подробиць події у ДСНС не наводять.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запевнив, що вибухи не пов′язані з ворожими прильотами і що будинки поруч неушкоджені.

Нагадаємо, у Миколаєві вибухнула граната у дворі багатоповерхівки у мікрорайоні Намив, внаслідок якого отримав поранення чоловік.

Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що 34-річний місцевий мешканець тримав в руках невідомий предмет, після чого пролунав вибух. З місця події потерпілого з множинними осколковими пораненнями забрала швидка.