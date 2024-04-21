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Влада виселяє жителів Харківщини, щоб розмістити військових? Новий фейк РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада виселяє жителів Харківщини, щоб розмістити військових? Новий фейк РФ
Кремлівські пропагандисти поширюють новий фейк про нібито примусове виселення з Харківщини
фото з відкритих джерел

Через постійні обстріли у прикордонних населених пунктах поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми, яку окупанти намагаються видати за примусове виселення всього населення

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита».

Кремлівські пропагандисти поширюють новий фейк про нібито примусове виселення з Харківщини
Кремлівські пропагандисти поширюють новий фейк про нібито примусове виселення з Харківщини
скриншот: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi

«Воїни ЗСУ не використовують цивільну інфраструктуру для ведення бойових дій і не виганяють людей на вулицю, а навпаки роблять усе, аби захистити українців від російських окупантів», ‒ наголосили фактчекери.

За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що внаслідок ракетного удару у Чугуєві в Харківській області нібито загинули головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Чергову брехню про ліквідацію вищого військового керівництва України розганяли у прокремлівських Telegram-каналах.

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

Як відомо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Також повідомлялося, що підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста.

Зауважимо, останнім часом у мережі багато інформаційних вкидів про 300 тис. солдатів, яких Москва хоче зібрати для нападу на Харків. Анонімні російські чиновники кажуть, що президент РФ Володимир Путін хоче окупувати Харків і на цьому може заспокоїтися та припинити «СВО». 

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Теги: війна Харківщина пропагандист фейк

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