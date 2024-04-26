Евакуація з Харкова місцевої влади: ОВА відреагувала

Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова не відповідає дійсності

В ОВА наголосили, що подібні повідомлення – це підігравання ворожій дезінформації і є відвертою маніпуляцією

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що влада та родин військових виїжджають із Харкова. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

«Опублікована в соціальних мережах інформація щодо евакуації з Харкова владних установ, родин військових та інших не відповідає дійсності. Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що подібні повідомлення – це підігравання ворожій дезінформації і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні.

Раніше повідомлялося, що у селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.

Нагадаємо, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.