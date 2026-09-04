«Фламінго» для ударів по Криму: які цілі може вражати українська ракета

Українська ракета-дрон «Фламінго» здатна змінити правила гри в Криму. Чи має Росія чим їй протидіяти

Російський очільник окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у ніч на 26 серпня під час атаки над Чорним морем нібито було збито три українські ракети «Фламінго». Які цілі для цих ракет є в окупованому Криму та чи можуть Збройні сили Росії їм протидіяти? Це з'ясовував проєкт «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

Уранці 26 серпня Михайло Развожаєв повідомив, що вночі російські військові та підрозділи ППО нібито «відбили першу за довгий час ракетну атаку ЗСУ на Севастополь».

«Завдяки професійним та оперативним діям розрахунків усі три далекобійні крилаті ракети FP-5 «Фламінго» були своєчасно виявлені та знищені над акваторією Чорного моря на значній відстані від берегової смуги міста», – написав чиновник у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що ніхто не постраждав і жодних пошкоджень міської інфраструктури немає.

Підтверджень своїм словам Развожаєв не навів.

У ніч на 26 серпня у кількох районах окупованого РФ Криму було чутно звуки вибухів, а в Севастополі оголошувалася повітряна тривога, інформували місцеві пабліки.

Михайло Развожаєв повідомив про оголошення повітряної тривоги в місті о 00:19, через 19 хвилин він заявив про її скасування.

Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на підписників написав, що потужні вибухи пролунали в Севастополі одразу після півночі, а також у Сакському районі та біля Заозерного під Євпаторією. Про вибухи в Севастополі та під Євпаторією також повідомили кореспонденти «Крим.Реалії».

Крім того, жителі Бахчисарайського району та Сімферополя скаржилися на перебої з електропостачанням: протягом години світло регулярно вимикали та вмикали.

Міноборони РФ у своєму ранковому зведенні заявило, що з 20:00 25 серпня до 07:00 26 серпня черговими засобами ППО над територією окупованого Криму та 15 російськими регіонами нібито було «перехоплено і знищено 426 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу». Скільки саме БпЛА збили над Кримом, у відомстві не уточнили. Про збиття ракет «Фламінго» російське оборонне відомство не згадувало.

Українські військові на момент публікації цієї статті атаку на об'єкти в Криму не коментували.

Ракета «Фламінго» скриншот з відео

Ракета-дрон «Фламінго»

Ракети «Фламінго» виробляє українська компанія Fire Point. Представники компанії заявляли, що «Фламінго» – це ракета-дрон.

«Загальна максимальна злітна вага ракети становить шість тонн. Вона запускається за допомогою твердого ракетного палива, а потім летить за допомогою турбореактивного двигуна нашого власного виробництва, а також твердопаливного прискорювача, який також є нашою власною розробкою», – розповіла технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

«Максимальна дальність польоту становить 3000 км, із точністю до 14 метрів до цілі на цій відстані. Максимальна швидкість – 900 км/год. Крейсерська швидкість може варіюватися, і я не буду її розкривати. А вантажопідйомність на цей момент становить 1150 кілограмів. На самому початку вона становила 1000 кілограмів, але потім ми знайшли спосіб трохи збільшити її», – зазначила Ірина Терех.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця грудня 2025 року або на початку 2026-го в Україні планують розпочати масове виробництво далекобійних ракет «Фламінго».

І вже 30 серпня 2025-го українські війська завдали удару по російській прикордонній заставі у селі Волошине неподалік Армянська в Криму. У результаті цієї атаки було уражено катери та казарми. За даними низки російських і українських Telegram-каналів, для удару використовувалися ракети-дрони «Фламінго».

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі «Крим.Реалії» зазначив тоді, що вибір цілей у Криму пояснюється необхідністю моніторингу перших випробувань і точності влучань.

«Якщо вірити цій інформації, то дві ракети влучили в ціль, а одна – ні. Йдеться про перші тести, випробування. І чому ця ціль біля Армянська? Вона дуже близька до території, контрольованої Збройними силами України, і ми можемо промоніторити результат», – сказав експерт.

Павло Нарожний фото: radiosvoboda.org

Чи є цілі для «Фламінго» в Криму?

Військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ на умовах анонімності розповів Крим.Реалії, що на півострові цілей для «Фламінго» не так багато, але вони є.

«Фламінго» – це дуже потужна ракета, вага її бойової частини у два з половиною рази більша, ніж у американських ракет «Томагавк» або російських ракет «Калібр». І втричі більша, ніж в англо-французьких Storm Shadow / SCALP-EG. Якщо торік такою ракетою розворотили казарму невеликої прикордонної застави в Армянську, то це чисто в межах випробувань у бойових умовах. «Фламінго» призначена для ураження захищених об'єктів, великих військових складів, заводів тощо», – пояснив експерт.

Так, наприклад, 15 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження в Самарській області РФ одного з ключових підприємств «Роскосмосу» – центру «Прогрес». За його словами, для удару застосовувалися українські ракети «Фламінго».

У Генштабі ЗСУ зазначають, що центр «Прогрес» – одне з ключових підприємств ракетно-космічної промисловості РФ, яке виробляє ракети-носії сімейства «Союз», зокрема «Союз-2.1б», і залучається до розгортання російського супутникового угруповання «Рассвет» – системи широкосмугового супутникового зв'язку, що позиціонується Росією як аналог Starlink.

А 5 травня Зеленський повідомляв про бойові пуски крилатих ракет FP-5 «Фламінго», зокрема по об’єктах військово-промислового комплексу в російському місті Чебоксари.

«Українські «Фламінго» подолали відстань понад 1500 кілометрів. На ураженому військовому виробництві виготовлялися системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України», – написав він у Telegram.

За словами військового експерта з Криму, на півострові немає великих військових заводів, але є захищені склади боєприпасів і військової техніки. Також ракета «Фламінго» підійде для ударів по теплоелектростанціях або Керченському мосту.

«Згідно з відкритими даними, «Фламінго» коштує близько 600 тисяч доларів. Потрібно бути реалістом і розуміти, що до цілі в найідеальнішому випадку долетить одна з трьох ракет, а в реальних умовах – одна з п'яти, а то й десяти ракет, тому що завдання подолання російської ППО ніхто не скасовував. І в цьому випадку все вирішує питання військової та економічної доцільності – скільки коштує об'єкт, який уражається, і наскільки він важливий», – вважає підполковник запасу ЗСУ.

Росія почала збивати ракети «Фламінго»?

Росія перехоплює вже майже всі українські крилаті ракети «Фламінго», стверджує німецький журнал Focus у статті від 18 серпня.

Як стверджує видання, «за останні тижні лише одна або дві ракети FP-5 досягли своїх цілей з 11 запущених. Вони уразили ракетний завод «Авітек» у Кіровській області 24-25 липня».

За даними Focus, збивати «Фламінго» дозволяють літаки раннього попередження А-50У, які прораховують найімовірніші маршрути польоту ракет.

І як пише французька газета L'Indépendant, «у результаті українські атаки на важливі промислові підприємства в Росії застопорилися. З липня використання A-50U змінило ситуацію. Машини кружляють високо над російською територією та виявляють цілі набагато раніше, ніж радари на землі».

Згідно з даними відкритого OSINT-аналізу, навесні 2026 року було зафіксовано 23 пуски «Фламінго»: шість ракет досягли районів цілей, два влучання були достовірно підтверджені, а ще одне залишалося спірним.

До кінця червня кількість зафіксованих у відкритих джерелах пусків зросла до 39, а підтверджених влучань – до шести. Однак сам автор цього аналізу окремо застерігав: результати значної частини пусків громадськості невідомі, тому розраховувати на основі цих цифр реальний «відсоток ефективності» некоректно.

Генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун у статті для NV зазначив: «Наявна на цей момент інформація про те, що росіяни нібито перехопили 10 з 11 останніх «Фламінго», також не може вважатися встановленим фактом. Першоджерелом цих даних є оцінка одного OSINT-аналітика, яку переказали Euromaidan Press, а згодом – німецький журнал Focus. Сам Focus зазначає, що незалежна перевірка цієї інформації неможлива. Понад те, є підтверджені випадки, коли «Фламінго» проникали на дуже велику глибину території Росії. Генеральний штаб повідомляв про застосування FP-5 по Воткінському заводу – одному з ключових підприємств російського ракетного ВПК. Президент України підтверджував застосування «Фламінго» по російських об’єктах, які розташовані на значній відстані від українського кордону».

Віктор Ягун фото: radiosvoboda.org

«Безумовно, будь-яку ракету можна збити відповідними для цього засобами ППО. «Фламінго» – велика ракета, і її непогано бачать радіолокаційні станції. Для збиття підходять зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, «Бук-М2» і «Бук-М3», зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир». Успіх атаки «Фламінго» залежить від грамотно прокладених трас в обхід систем ППО», – стверджує військовий експерт із Криму.

У жовтні 2025 року російські ЗМІ писали про нібито збиту ракету «Фламінго», але експерти в Росії заявили, що це була обманка, мета якої – приспати пильність військових.

Так, військовий експерт Владислав Шуригін наголосив: Росія збила «новітню українську ракету» і чомусь збила її підозріло легко. Ця ракета чомусь не вибухнула в повітрі, а впала на землю без детонації, що дало змогу вивчити її будову та конструкцію.

«Виявилося, що вона зроблена з гівна та палиць. Там двигун від старого навчального літака L-39. Відповідно, і електроніка з того, що продається на звичайних маркетплейсах. І я собі поставив запитання, як Україна, яка отримує від Заходу чудову електроніку та засоби зв'язку, може робити таку ракету? Невже, маючи те, що вони мають, вони ставитимуть на новітню ракету старий двигун від «Елки»?» – зазначив експерт і зробив висновок, що коли полетять реальні «Фламінго», вони матимуть зовсім інші льотно-тактичні характеристики.

Щодо нібито збиття «Фламінго» в Севастополі, то моніторингові канали, пов'язані з російськими військовими, минулої ночі повідомляли тільки про пуски українських ракет «Нептун» у напрямку Криму.

Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на інформацію, отриману від підписників, повідомляє, що загалом у Севастополі було чутно 12 пусків ракет російської ППО та 9 вибухів.

«Дві українські ракети були збиті всього за 2 км у морі від парку Перемоги, причому було 3 запуски ракет росППО й одна з них просто впала в море. Також було видно один дуже яскравий спалах на аеродромі «Бельбек», – йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Росії ракетну атаку на Севастополь не коментувало.

Військовий експерт із Криму, підполковник запасу ЗСУ, вважає заяву Развожаєва про ракети «Фламінго» елементом інформаційно-психологічної операції, мета якої – перебільшити можливості російської ППО.

Сергій Коваль – псевдонім фрилансера RFE/RL, який пише під цим ім'ям з міркувань безпеки.

Сергій Коваль, «Крим.Реалії»