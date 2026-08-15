«Фламінго» атакували Самару: чим важливі підприємства «Авіакор» і «Прогрес»

Обидва підприємства розташовані по сусідству в одному промисловому районі

Уночі проти 15 серпня Самара опинилася під ракетною атакою – в районі промислової зони на вулиці Земеца зафіксували приліт крилатих ракет «Фламінго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint та моніторингові канали.

«Авіакор»: завод, що модернізує ядерні бомбардувальники

«Авіакор – авіаційний завод» – одне з найбільших авіабудівних підприємств Росії, історичний спадкоємець одного з головних заводів радянської військової авіації. Саме тут у різні роки серійно випускали Ту-95, Ту-142 і Ту-154.

фото з відкритих джерел

Сьогодні масового виробництва нових літаків на заводі немає – натомість підприємство спеціалізується на ремонті й модернізації авіатехніки, і саме ця компетенція робить його стратегічно значущим. У 2015 році «Авіакор» передав Міноборони РФ перший модернізований стратегічний ракетоносець Ту-95МС – саме з цих літаків Росія запускає крилаті ракети по українських містах. У 2018–2019 роках завод став однією з виробничих площадок програми модернізації партії Ту-95МС спільно з КБ «Туполєв», а на початку 2020 року розпочав роботи над наступною партією модернізованих літаків.

Окрім бомбардувальників, «Авіакор» обслуговує Ан-140 та Ан-74, випускає авіаційні компоненти, а за даними Самарського університету – й деталі для безпілотників. Підприємство перебуває під українськими санкціями: у лютому Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави частину його активів – запчастини до Ан-140 вартістю близько $1,5 млн.

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РКЦ «Прогрес»: підприємство, що вивело на орбіту Гагаріна

Ракетно-космічний центр «Прогрес» – одне з провідних підприємств російської ракетно-космічної галузі, що входить до державної корпорації «Роскосмос». До 2014 року організація називалася ЦСКБ-Прогрес – саме тут ще 1961 року зібрали ракету-носій «Восток», яка вивела на орбіту Юрія Гагаріна.

фото з відкритих джерел

Сьогодні підприємство унікальне тим, що поєднує повний виробничий цикл: розробку, складання й випробування ракет безпосередньо в Самарі. Тут виробляють ракети-носії родини «Союз» – передусім «Союз-2» та модифікації «Союз-2.1б» і «Союз-2.1в», випускаючи близько 20 ракет-носіїв на рік; за десятиліття роботи завод зібрав понад 1880 ракет різних модифікацій. Окрім самих ракет, підприємство виготовляє розгінний блок «Волга» для виведення апаратів на потрібні орбіти – у власній статистиці запусків «Прогрес» прямо вказує пуски «в інтересах Міноборони РФ» з космодрому Плесецьк.

фото з відкритих джерел

Військове значення підприємства – не лише в ракетах-носіях. Історично тут розробляли й виробляли розвідувальні супутники «Зеніт», «Янтар» і «Ресурс-Ф», а пізніше підприємство пов'язували з військовими оптико-електронними апаратами типу «Персона». Нині завод випускає супутники дистанційного зондування Землі «Ресурс-П» та «Обзор-Р» – апарати подвійного призначення, які використовують для картографії, моніторингу об'єктів і військового планування. Крім того, саме ракети «Прогресу» виводять на орбіту супутники «Рассвєт» проєкту «Бюро 1440» – так званий російський аналог Starlink: перші 16 серійних апаратів запустили ракетою «Союз-2.1б» у березні 2026 року.

Супутники «Рассвєт» проєкту «Бюро 1440» фото з відкритих джерел

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну РКЦ «Прогрес» потрапив під санкції США (діють ще з 2020 року), Євросоюзу, Британії, Канади, Японії, України та низки інших країн – саме через роль підприємства як елемента російського військово-промислового комплексу й технологічної бази «Роскосмосу».

фото з відкритих джерел

Сусіди по промзоні

«Авіакор» і РКЦ «Прогрес» стоять на одній вулиці Земеца: перший – за адресою будинок 32, другий – будинок 18. Це справді сусідні об'єкти в межах одного промислового кварталу, тож у момент атаки очевидці й моніторингові канали одразу розділилися в оцінках, по якому саме підприємству влучили ракети.

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Чи атакували їх раніше

Підтвердженого попереднього удару ні по «Авіакору», ні по РКЦ «Прогрес» немає – обидва підприємства до цієї ночі не фігурували в списках уражених об'єктів. Втім, у травні 2026 року на території «Авіакору» спеціально проводили навчання з реагування на атаку безпілотників – із сиренами й відпрацюванням дій персоналу, що свідчить: підприємство вже розглядали як можливу ціль. Сама ж Самарська область регулярно потрапляє під удари Сил оборони – переважно йдеться про нафтопереробний комплекс: Куйбишевський, Новокуйбишевський і Сизранський НПЗ атакували щонайменше з 2024 року.

фото: соцмережі

Нагадаємо, вночі ракети «Фламінго» атакували Самару – очевидці повідомляли про серію вибухів і стовп диму над промисловою зоною міста.