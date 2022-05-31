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    Події в Україні

    Окупанти захопили обладнання мобільних операторів на Херсонщині

    На Херсонщині зник зв'язок - Окупанти захопили обладнання мобільних операторів на Херсонщині
    На Херсонщині зник зв'язок

    Жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету

    У Херсонській області зафіксовано повне відключення мобільного зв’язку та інтернету. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання, від’єднання кабелів тощо. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

    Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

    «На жаль, найближчим часом відновити зв’язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових», – зазначає Держспецзв’язку.

    Натомість з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди.

    Держспецзв’язку не виключає в подальшому спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж та мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами.

    «Такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що Росія діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій. Це ще одне підтвердження того, що потрібно посилити обмеження доступу Росії до будь-яких технологій. У такому разі Україна звертатиметься до міжнародних організацій, щоб припинити незаконні дії окупантів», – зазначає Держспецзв’язку.

    Як повідомлялося, до окупованої Херсонської області та захопленої частини Запорізької увійшли російські оператори зв'язку, регіони переходять на телефонний код +7.

    Раніше повідормлялося, що окупанти на Херсонщині змушують провайдерів під'єднатися до російських мереж. Рашисти захопили приміщення одного з місцевих провайдерів на Херсонщині й змушують під'єднатися до мережі в окупованому Криму.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна мобільний зв’язок окупація #stoprussia
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    Окупанти захопили обладнання мобільних операторів на Херсонщині