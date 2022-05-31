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    Вуличне опитування виявило, наскільки росіяни готові воювати (відео)

    Коли справа доходить до реальних дій, російськи чоловіки хутко зникають - Вуличне опитування виявило, наскільки росіяни готові воювати (відео)
    Коли справа доходить до реальних дій, російськи чоловіки хутко зникають
    скріншот з відео

    Кремль має бути незадоволеним рівнем «патріотизму» своїх громадян

    Російські журналсти вийшли на вулицю Москви, аби дізнатись, як багато чоловіків реально готові йти воювати за Путіна.

    Результати вийшли однозначними, адже кожна розмова проходила майже однаково:

    «– На що ви готові заради Росії?

    – На все, готовий вмерти, як наші діди!

    – Ми маємо патріотичний список, можете залишити свої дані, аби при загальній мобілізації...»

    В цей момент чоловіки, які щойно готові були вмерти за Путіна, одразу починали тікати з місця опитування.

    Нагадаємо, Україна звільнятиме свої території, орієнтуючись на ефективність ведення воєнних дій і максимальне збереження життів людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вуличне опитування виявило, наскільки росіяни готові воювати (відео)