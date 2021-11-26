У Херсонській області вітчим ґвалтував неповнолітніх падчерок

Коли матір постраждалих дівчаток дізналася про дії зловмисника, той спробував вчинити самогубство

Поліція на Херсонщині затримала чоловіка, який ґвалтував дочок своєї співмешканки. Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Встановлено, що 32-річний чоловік не раз застосовував силу проти неповнолітніх падчерок і вступав з ними в статевий зв'язок. Про це матері розповіла одна з дочок, після чого та й звернулася до поліції.

Під час конфлікту з матір'ю, яка на той момент вже знала про те, що сталося, він спробував вчинити суїцид. Ґвалтівник спробував перерізати собі горло будівельним різаком, але в нього не вийшло.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст.152 ККУ (зґвалтування, вчинене повторно).

Нагадаємо, мешканець Київщини отримав 15 років тюрми за зґвалтування восьмирічної дівчинки.

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