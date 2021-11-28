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    Майже кожен четвертий українець постраждав від домагань – результати опитування

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    4% українців повідомили, що були жертвами зґвалтування у дитинстві - Майже кожен четвертий українець постраждав від домагань – результати опитування
    4% українців повідомили, що були жертвами зґвалтування у дитинстві
    Фото з відкритих джерел

    21% респондентів вважає, що в насильстві винні і кривдник, і жертва

    Близько 4% опитаних українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, а 23% постраждали від сексуального насильства та домагань. Як свідчать результати опитування дослідницької агенції Fama, приблизно 40% людей, які постраждали від сексуального насильства чи домагань у дитинстві, розповідали про ситуацію кому-небудь.

    Натомість 43% нікому про таке не розповіли, а 17% не відповіли на питання.

    Як ідеться у звіті, респонденти, які не розповідали про насильство чи домагання, пояснювали свою позицію соромом або страхом – зокрема страхом бути засудженим. Опитані зазвичай засуджують у сексуальному насильстві кривдника (77%). Водночас 21% вважає, що винні і кривдник, і жертва.

    Злочинцями, на думку респондентів, найчастіше є люди 35-49 років (35%). Опитані вважають, що здебільшого вчиняють сексуальне насильство щодо неповнолітніх незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/однокласники (33%) та інші знайомі (32%).

    Втім, за даними організації Rainn, у 8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.

    Також 62% опитаних вважають, що рід діяльності не має впливу на вчинення сексуального насильства. Натомість 12% кажуть, що сексуальне насильство вчиняють безробітні, а ще по 5% – правоохоронці, а також тренери й лікарі.

    Також респондентів запитували, що вони вважають сексуальним насильством щодо дітей. Серед відповідей були такі варіанти, як:

    • сексуальний контакт без згоди;
    • сексуальний контакт із застосуванням фізичного насильства;
    • сексуальний контакт, під час якого людина була безпорадною – наприклад, знепритомніла;
    • примусові доторки;
    • небажані доторки;
    • отримання небажаних інтимних фото;
    • показ статевих органів публічно заради задоволення тощо.

    Зазначимо, дослідження проводила дослідницька агенція Fama на замовлення та у співпраці з Центром гідності дитини Українського католицького університету (УКУ). Опитування відбувалося 6-19 серпня методом face-to-face та за допомогою самозаповнення анкет респондентами.

    Опитали 1 600 респондентів від 16 до 55 років з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій.

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    Теги: соцопитування зґвалтування
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    Майже кожен четвертий українець постраждав від домагань – результати опитування