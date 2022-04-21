Після знищення «Москви»: заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ

Свого часу адмірал Осіпов відзначився пророчою для себе заявою

Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва«. У нього влучили українські крилаті ракети «Нептун». Про це пише військовий портал Defense Express з посиланням на джерела.

У командуванні ЧФ РФ почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Щодо начальника штабу – першого заступника командувача флоту віце–адмірала Сергія Пінчука ведеться розслідування.

Тимчасово Чорноморським флотом керуватиме віцеадмірал Аркадій Романов.

Видання зазначає, що свого часу адмірал Осіпов відзначився пророчою для себе заявою: «Чорноморський флот без флагмана (ракетного крейсера «Москва» – ред.) не може існувати. Не був би я командувачем флоту, якби в мене не було флагмана».

«Немає флагмана, не буде й командувача», – іронічно зазначає Defense Express.

Крім того, видання нагадало, що перед вторгненням Росії в Україну російські пропагандисти заявляли, що Осіпов особисто перевірив здатність крейсера відбивати удари з повітря.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.