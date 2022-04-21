Росіяни почали штурмувати «Азовсталь» – Бутусов

Бої точаться вже на території металургійного комбінату

Російські війська 21 квітня почали штурм комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, бої йдуть вже на території заводу. Українці б'ються на останньому рубежі, відступати нема куди.

Бутусов наголосив, що попри всю брехню Путіна, артилерія та авіація завдають удари, російська піхота та танки штурмують наші позиції з усіх сторін. Усі будівлі повністю знищуються. Російські підрозділи просуваються у суцільних руїнах.

«57 днів нескінченних обстрілів та штурмів у повному оточенні. Ми не знаємо, як ті, що вижили, змогли це витримати, але зараз має значення тільки одне – їхні життя», − додав він.