Геращенко показала трасу на селище Іванків, яке місяць було окуповане рашистами (фото)

Окупанти перетворили селище на Поліссі на випалену землю з поруйнованими будинками та купою металобрухту на дорогах

Про невелике селище на півночі Київщині дізналася вся Україна та світ через гуманітарну катастрофу, яку там спровокували російські військові

Українська тележурналістка та народна депутатка Ірина Геращенко відвідала селище Іванків на півночі Вишгородського району та показала шокуюче фото з поїздки. Світлини політик опублікувала у Facebook.

Попри те, що російські окупанти відступили з території Іванкова та навколишніх сіл, ситуація там залишається небезпечною. Ті дороги до селища, які залишилися неушкодженими, всіяні мінами та металобрухтом.

«Траса на Іванків від навколишніх сіл усіяна металобрухтом. Розбомблені сільські будинки. Денацифіковані храми… тут пройшла орда»,– написала Геращенко.

Вона також показала фото розбитою російської техніки. Окупанти так поспішали забратися геть, що хтось забув на нерухомому танку штани.

Крім цього поблизу Іванкова також багато техніки ЗСУ, яка зараз теж, на жаль, в неробочому стані. Геращенко запевнила, що її відновлять та повернуть у стрій.

Геращенко також показала, який вигляд тепер мають будинки місцевих мешканців. Більшість із них стали непридатними для проживання. А на приватних подвір'ях селян через обстріли утворилися величезні вирви.

Депутатка додала, що в самому селищі та поблизу нього вже працює військова прокуратура. Слідчі документують докази злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, 1 квітня ЗСУ звільнили селище Іванків від рашистів. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку