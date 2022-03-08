Ідеальна робота «Байрактару». Воїни знищили техніку окупантів (відео)

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників за допомогою безпілотників Bayraktar. Зокрема, 7 березня було знищено чергову військову техніку ворога.

«Bayraktar TB2 в дії!» – повідомляє фейсбук-сторінка Сухопутних військ Збройних сил України.

Додамо, що нещодавно в мережі Youtube з’явився новий хіт «Bayraktar».

Як відомо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Декілька рядків з пісні, яка демонструє, що ворог, який бездумно бере кількістю, ніколи не зможе перемогти народ, що вміє об’єднуватися, допомагати, підтримувати один одного та захищати правду та свободу. Фінал лише один – обламані зуби здичавілого агресора та тисячі трупів російських солдат:

«Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптьом посьорбати довбані щі, та трохи в кущах перегрівся навар. Байрактар».

Нагадаємо, що «Байрактар» – це нові безпілотники, які нещодавно отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

Додамо, що ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб.