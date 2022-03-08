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    Ідеальна робота «Байрактару». Воїни знищили техніку окупантів (відео)

    В Україні з'явилася пісня, присвячена &laquo;Байрактару&raquo;, яка швидко стала популярною серед наших громадян - Ідеальна робота «Байрактару». Воїни знищили техніку окупантів (відео)
    В Україні з'явилася пісня, присвячена «Байрактару», яка швидко стала популярною серед наших громадян
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Українські військові продовжують демонструвати майстерність зі знищення російських загарбників за допомогою безпілотників Bayraktar. Зокрема, 7 березня було знищено чергову військову техніку ворога.

    «Bayraktar TB2 в дії!» – повідомляє фейсбук-сторінка Сухопутних військ Збройних сил України.

    Додамо, що нещодавно в мережі Youtube з’явився новий хіт «Bayraktar».

    Як відомо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Декілька рядків з пісні, яка демонструє, що ворог, який бездумно бере кількістю, ніколи не зможе перемогти народ, що вміє об’єднуватися, допомагати, підтримувати один одного та захищати правду та свободу. Фінал лише один – обламані зуби здичавілого агресора та тисячі трупів російських солдат:

    «Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптьом посьорбати довбані щі, та трохи в кущах перегрівся навар. Байрактар».

    Нагадаємо, що «Байрактар» – це нові безпілотники, які нещодавно отримала Україна. Вони вже стали на бойові чергування.

    Додамо, що ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування – Генштаб.

    Теги: Росія окупанти війна
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    Ідеальна робота «Байрактару». Воїни знищили техніку окупантів (відео)